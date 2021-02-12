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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استعدادات بمطار القاهرة لاستقبال بعثة النادي الأهلي باحتفالية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:38 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب- محمود السعدي
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قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن طائرة بعثة النادي الأهلي من المنتظر أن تصل القاهرة اليوم في تمام الثانية والنصف ظهرا، بعد فوزة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، موضحة أن الإدارة تستعد لاستقبال البعثةً بتنظيم احتفالية خاصة داخل صالة 4 بمطار القاهرة، احتفالا بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومن المقرر ان يتم استقبالهم من خلال فريق العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل.

في الوقت نفسه استقبلت شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بعثة النادي الأهلي التي من المقرر أن تصل ظهر اليوم مطار القاهرة، على متن رحلتها الخاصة رقم MS3201 القادمة من مطار الدوحة عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية وحصوله علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحرصت مصر للطيران علي استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي علي متن الطائرة بالورود والشكولاتة التي تحمل شعار مصر للطيران والمارد الأحمر، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة علي هذا الإنجاز الرياضي الجديد.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت النادي الأهلي في جميع مشاركاته، في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولي في عام 2005 باليابان.

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