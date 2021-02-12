أسرة علي حميدة تتجه لمسجد الفتح بمرسى مطروح لإقامة صلاة الجنازة

اتجهت أسرة الراحل علي حميدة إلى مسجد الفتح الشهير في محافظة مرسى مطروح وذلك للصلاة عليه قبل الاتجاه إلى مقابر العائلة لدفنه هناك.وأقيم أمس الخميس أول أيام عزاء الراحل وذلك بمنزل والده بمرسى مطروح، ومن المنتظر أن يتم الصلاة عليه عقب صلاة الجمعه مباشرة.وتم نقل المطرب علي حميدة صباح أمس الخميس بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام، بعد تدهور حالته الصحية داخل منزله بمدينة مرسى مطروح، وتم إجراء عمليات انعاش رئوي له إلا أن المحاولات باءت بالفشل ووافته المنية.