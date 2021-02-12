«القوى العاملة»: تعيين 192 شابًا بجنوب سيناء خلال يناير

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، 192 شابًا، منهم 2 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 388 شابًا، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأضاف الوزير، في بيان اليوم الجمعة، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها 12 ألف جنيه لـ6 عمال لمنحة مولود جديد، و2 منح زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه، و2000 جنيه عملية جراحية صغري لعامل، وتم صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ2752 عاملًا، بإجمالى مليون و376 ألف جنيه، فضلًا عن تسجيل 72 عاملًا جديدًا على المنظومة.