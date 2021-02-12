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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات «كورونا» شرق أوروبا تتجاوز 10 ملايين حالة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:57 ص
كورونا» شرق أوروبا
كورونا» شرق أوروبا
وكالات
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أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أعداد الإصابة بكوفيد-19 في شرق أوروبا، تجاوزت عشرة ملايين حالة، اليوم الجمعة، فيما تهدف بلدان المنطقة إلى زيادة مشترياتها من اللقاحات من موردين متعددين لتسريع برامج التطعيم.

وسجلت دول شرق أوروبا أكثر من 10.02 مليون إصابة و214691 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، ومع ذلك انخفض المتوسط ​​اليومي للحالات الجديدة بنحو 31% فى الثلاثين يومًا الماضية، مقارنة بالثلاثين يومًا التي تسبقها، وفقًا لتحليل لـ«رويترز».

ويشير إحصاء «رويترز» إلى أن روسيا تشهد أكبر عدد من الحالات فى شرق أوروبا، وأصبحت أول دولة أوروبية تتجاوز الإصابات فيها حاجز الأربعة ملايين يوم الإثنين، كما سجلت أيضًا أكبر عدد من الوفيات في المنطقة عند 79194 وفاة.

وتشير بيانات وزارات الصحة في سبع دول بالمنطقة هى روسيا وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، إلى أنها وزعت 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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