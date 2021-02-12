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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المعارضة لها كامل الحق في الحديث.. رسائل مهمة من رئيس مجلس النواب خلال أسبوع

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:35 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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فعل مجلس النواب الدور الرقابي في مستهل جلسات فصله التشريعي الثاني، وعلى مدار 15 جلسة وما يجاوز 120 ساعة عمل، ومداخلات للنواب بلغت ١٢٥٤ مداخلة.

واستمع البرلمان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و28 وزيرًا بالحكومة يدلون ببيانات أمام المجلس لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، ويحيلها إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها.

جاء ذلك إضافة إلى رسائل رئيس المجلس، حيث نشرت الأمانة العامة أهم رسائل المستشار الدكتور حنفي جبالي، للنواب خلال الجلسات العامة من 7 إلى 9 فبراير 2021، والتي جاءت كالتالي:

- الشكر لنواب الشعب (أغلبية ومعارضة) لحرصهم على عرض كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان.


- أؤكد على ضرورة أخذ المعارضة لحقها كاملًا في الحديث، تكريسًا للديمقراطية وتحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النواب.


- رحم الله من غاب عنا من نواب الشعب الذين وهبوا حياتهم حتى اللحظات الأخيرة للعمل من أجل مصر، وآخرهم النائب سعد الجمال الذي افتقدناه: "وطنيًا مخلصًا غيورًا على مصالح وطنه".


- لا توجد استثناءات، وعلى جميع النواب الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لانضباط الجلسات العامة، وستُجرى مناقشة مشروعات القوانين وفقًا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة الداخلية للمجلس.


- بعد أن انتهى مجلس النواب من الاستماع إلى معظم بيانات الوزراء في إطار الدور الرقابي للمجلس، بدأنا في ممارسة الدور التشريعي والذي يقتضي تحري الدقة البالغة في كل حرف وعبارة.

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