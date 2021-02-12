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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المرور» يفتح طريق العلمين عقب انقشاع الشبورة المائية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
مريم جبل وعمرو المزيدي
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فتح رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، منذ قليل طريق العلمين الصحراوي أمام حركة السيارات، عقب انقشاع الشبورة المائية وذلك عقب غلق الطريق في الساعات الأولى من صباح الجمعة بسبب انعدام الرؤية وتجنبا لوقوع حوادث.

وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن، التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ونشر الخدمات على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.


وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا» الحر تحسبًا لحدوث أعطال السيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.

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