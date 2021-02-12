رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة الغربية» تناقش خطورة إدمان المخدرات على الشباب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:34 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، محاضرة عن خطورة الإدمان على الشباب وأسبابه.

و أكدت جيهان علي مدرس علم النفس، أن أسباب لجوء الشباب لتعاطي المخدرات كثيرة ومتعددة، منها ما هو نفسي، واجتماعي، وأسري، مشيرة الى أن خطورة الإدمان لا تقع فقط على كاهل الشباب المتعاطي، بل تمتد الى جميع أفراد الأسرة والمجتمع بأسره، وأنه أحيانا قد يتعرض الشباب لضغوط كبيرة، تدفعهم في العديد من الحالات للهروب من مشكلاتهم الى واقع افتراضي، قد ينتهي بإيداعهم في مصحة لعلاج الإدمان، أو الاقبال على الانتحار.

وحذرت اخصائية علم النفس من الخلافات الأسرية، مؤكدة أن معظم الدراسات أشارت بأنها السبب المباشر في لجوء الشباب الى الإدمان، وطالبت الأسرة بعدم الزج بأبنائهم في مشاكلهم الخاصة، وتابعت "هناك أسباب كثيرة لإدمان الشباب، منها البطالة، وأصدقاء السوء، وبالطبع غياب الوازع الديني، وعدم وجود قدوة حسنة في حياة الشاب، واستطردت قائلة لابد للآباء من احتواء الأبناء، والاستماع لمشاكلهم عن قرب، وعدم تهميش أدوارهم داخل محيط الأسرة".

واختتمت حديثها بتوجيه بعض الوصايا للشباب، ومن بينها ضرورة التعرف على مستجدات الأمور، والتطور مع سوق العمل، مع التأكيد على أهمية أخذ قسط وافر من التعليم، ومن الدورات التأهيلية والتدريبية، كي يتسنى لهم إيجاد فرص عمل مناسبة تضمن لهم العيش الكريم.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

الصور

image description

الكشف الطبي على 1800 مواطن مجانا بدمياط

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

الأكثر قراءة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

الفلبين تعيد فتح السينما والمعالم السياحية لإنعاش الاقتصاد

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم