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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نيابة الإسماعيلية تحقق في واقعة تسرب مواد بترولية مخلوطة بالماء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تستمع نيابة الإسماعيلية، لأقوال مشرف مشروعات بشركة "غاز تك" واقعة تسرب مواد بترولية مخلوطة بالماء علي طريق "الإسماعيلية -القاهرة الصحراوي"، مما أدى إلي إعاقة الحركة المرورية علي الطريق، وكان قد تسبب الواقعة في حريق ضخم لولا تدخل الحماية المدنية، وذلك ورود تحريات الأموال العامة.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أن وكيل شركة مصر للبترول وافق وأقر علي إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بقطعة أرض فضاء علي أطراف مساحة المحطة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، بناء علي ترشيح شركة غاز تك للموقع، وتم توقيع "محضر استلام موقع" بين شركة غاز تك وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة وتسليمهم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري، وأثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء أول أمس الأربعاء تعرض خط المياه الرئيسي لكسر كبير سبب في دخول المياه عبر الهوايات الخاصه بالصهاريج مما تسبب في كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملة شركة مصر للبترولي شركة غاز تك مسؤلية الواقعة ومسؤوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.

وأنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية مساء أمس الخميس أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ونجحت قوات الحماية المدنية من رفع المياه وطردها في منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.

وعلى مدار أكثر من 12 ساعة استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية.

وتعرضت ماسورة مياه مساء الأربعاء رئيسية داخل محطة "الشروق" بالكيلو 4 بطريق "الإسماعيلية القاهرة الصحراوي" للكسر تسببت في دخول المياه لخزانات الوقود وخروجها إلي الطريق الصحراوي.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل مدير الإدارة بالإسماعيلية بسيارات الإطفاء والأفراد لرفع المياه وتأمين الطريق، وانتقل اللواء محمود عاشور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي، مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين، ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بأفراد الادارة لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلي حارة واحدة وفصل مكان تواجد المواد البترولية عن مكان حركة السيارات.

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