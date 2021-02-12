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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برلمانية تناقش أوضاع عمال «فستيا» مع «القوى العاملة» بالإسكندرية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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التقت النائبة سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بالمستشار ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، لمناقشة أوضاع العاملين بشركة فستيا للملابس الجاهزة والتأكيد على سرعة إيجاد حلول جذرية لهم وارسال تقرير وافي للوزارات المختصة، بآخر مستجدات الوضع الحالي لشركة فستيا للملابس الجاهزة.

وأكدت عضو مجلس النواب على الاهتمام بتدريب الشباب على مختلف الأنشطة الصناعية والحرفية وتوفير مراكز التدريب المهني المجاني لهم من أجل توفير فرص عمل، مشيرة إلي أنه تم الإنفاق مع مدير القوي العاملة علي ارسال عدد من الشباب من الجنسين للاشتراك في هذه الدورات الصناعية المجانية على أن يتم التنسيق مع الشركات المختلفة لتوظيفهم.

وكذلك التنسيق مع مسئولي المشروعات الصغيرة بالإسكندرية، لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة للشباب للعمل للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل لهم.

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