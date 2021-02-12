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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

12891 شخصًا يسددون غرامة عدم ارتداء الكمامة وإحالة 119 للنيابة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:45 ص
غرامة عدم ارتداء
غرامة عدم ارتداء الكمامة
مريم جبل وعمرو المزيدي
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اتخذت وزارة الداخلية إجراءات مشددة تجاه 13010 أشخاص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من انتقال عدوى فيروس كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12891 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 119 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وكذلك تحرير 579 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 179 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1202 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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