نقيب المحامين بالإسماعيلية: احتواء الشباب وتلبية مطالبهم الفترة المقبلة

نجح إبراهيم عبدالرحيم، نقيب المحامين بالإسماعيلية، في إنهاء موافقة رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، علي طلب أثاث لغرفة نقابة المحامين بمحكمة الإسماعيلية الإقتصادية.وقال «عبد الرحيم»، في بيان اليوم الجمعة، إنه التقى النقيب العام بمقر النقابة بالقاهرة وقدم له عدة طلبات تم الموافقة على بعضها، مشيرًا إلى أنه تم تقديم طلب بصرف 50 ألف جنيه من مخصصات النقابة العامة لنقابة الإسماعيلية الفرعية وتمت الموافقة عليه، إضافة إلى تقديم طلب لشراء أثاث لغرفة نقابة المحامين بالمحكمة الاقتصادية وتم الموافقة عليه، وإنهاء إجراءات استخراج شيكات علاج لبعض الزملاء وتسلمهم لها وتقديم طلب بخصوص استكمال المبنى الجديد بنقابة محامين الإسماعيلية وإحالته للجنة المشروعات للرأي".ووعد عبد الرحيم باحتواء جيل الشباب من المحامين خلال الفترة المقبلة والعمل على تلبية مطالبهم، لافتًا إلى أن لقائه مع نقيب المحامين السابق بمثابة رسالة طمأنة لمحامي الإسماعيلية بأن الجميع يد واحدة وهدفهم هو العمل من أجل المحامين.