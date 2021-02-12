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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:28 ص
جريدة الدستور
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تخطط اليابان لوضع مبادئ توجيهية بشأن تجربة السيارات الطائرة بحلول نهاية مارس 2022، حيث تهدف الحكومة إلى وضعها موضع الاستخدام العملي بحلول عام 2023، وفق ما أعلنه وزير النقل الياباني كازويوشي أكابا، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن حكومة طوكيو تشجع تطوير هذه السيارات الطائرةـ، بالتعاون مع الشركات الخاصة لأغراض مثل النقل في المناطق الريفية والإغاثة من الكوارث، وقال "أكابا" في مؤتمر صحفي "سنواصل تعاوننا مع القطاعين العام والخاص ودفع الجهود لتهيئة بيئة للاستخدام العملي للمركبات الطائرة".

ومن المتوقع أن يتم في عشرينيات القرن الحالي استخدام السيارات الطائرة، بما في ذلك المركبات التي تقلع وتهبط عموديًا أو تسير بشكل مستقل، أيضًا في السياحة ونقل البضائع، وفي عام 2018، أطلقت الحكومة المركزية مجلسًا عامًا خاصًا للترويج للمركبات الطائرة وإشراك شركات الخدمات اللوجستية وكذلك شركات صناعة السيارات والطائرات وغيرها.

وفي أغسطس الماضي، أجرت شركة سكاي درايف الناشئة، ومقرها طوكيو بنجاح أول رحلة طيران عامة مأهولة لسيارة طائرة في اليابان.

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