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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محطة مصر بين عشوائية الواقع والتطوير المأمول

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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أصوات متعالية، زحام شديد، أرجل تسير هنا وهناك، فرشات للباعة تقطع الطريق العام، هكذا هو وضع ميدان محطة مصر، واحد من أشهر الميادين السكندرية ذات المركزية.

فميدان محطة مصر ميدان مركزي يستقبل يوميا الآلاف من المواطنين كونه منطقة حيوية به عديد من الهيئات المركزية مثل محطة القطار، مستشفى حكومي، السنترال، وغيرها.

في جولة ميدانية ل "الدستور" وجدت أن العشوائية تضرب ميدان محطة مصر بأعلى درجة، فتجد الباعة الجائلين يفترشون الطريق العام غير أخذين في الاعتبار حركة المارة ولا حركة السيارات، لتتعالى اصواتهم المتداخلة معا منادين على زبائنهم لتندمج مع صوت السيارات لتعطي إشارة بإفساح الطريق لها لكي تستطيع أن تجد لها ممر تسير بداخله.

فمواقف المواصلات العامة المتنقلة والرابطة بين محطة مصر ومعظم الأنحاء السكندرية تعاني العشوائية وافتقار الحركة المرورية، فهي تتداخل مع فروشات الباعة في الطريق، فإذا كنت تقود سيارتك الخاصة وتريد العبور من داخلهم فلا يكون هناك طريق لك.

حملات إزالة متكررة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لا طائل منها ليعود الوضع كما هو عليه، فتجد فروشات الباعة تتخذ من صور المستشفى الحكومي مستقر لها، وليفترشوا أيضا ببضائعهن شريط الترام، فلا يفسحون الطريق إلا بسماعهم صوت تنبيه قدومه.

وما يمد كل هذا ليستمر هو أسلاك الكهرباء المسروقة من أعمدة الإنارة والمحولات الرئيسية، وهو ما نتج عنه أكثر من حادثة حريق بالماس الكهربائي خلال الأونة الأخيرة حولت أكشاك الباعة لرماد أسود.

ولكن لن يستمر الوضع هكذا طويلا فضمن إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بالإسكندرية، سيتحول ميدان محطة مصر من عشوائية الواقع للتطوير المأمول خلال ١٢ شهرا.

فببروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بشأن تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، والمقرر الانتهاء منه خلال ١٢ شهرا تنتهي الأزمة ويتحول ميدان محطة مصر لواحد من الأسواق الحضارية.

فعقب الانتهاء من تنفيذ المشروع سيتم إنشاء إدارة متكاملة بالمحافظة لإدارة المشروع للحفاظ على التطورات التي ستتم في الميدان.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ميدان محطة مصر من أهم الميادين التراثية بالإسكندرية، فأعمال التطوير بالميدان تتم على ٤ مراحل تشمل إنشاء ١٨٢ باكية و٦٠ محلا، وكذلك إقامة مواقف للميكروباصات والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة، وكذا إرجاع جميع الحدائق بالميدان إلى شكلها الحضاري مرة أخرى.

وأكد الشريف، أن المحافظة بصدد إطلاق أعمال التطوير بعدد من الأسواق والميادين، لافتًا إلى أننا بدءنا من ميدان محطة مصر، وسوق شارع ٣٠، وسيتم البدء في سوق المعهد الديني وسوق الهانوفيل، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها.

وطمأن المحافظ الباعة الجائلين أنه تم الاتفاق على زيادة عدد الباكيات بالميدان وإنشاء أكبر عدد منها، لافتا إلى أن كل الأماكن التي سيكون متاح بها مكان للباعة الجائلين سيتم الاستفادة منها، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الشكل الجمالي والحضاري للميدان وفقا لتصور المشروع والنسق التاريخي للميدان.

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