نائب محافظ الإسماعيلية: نعمل على تطوير قرى «حياة كريمة» بوقت قياسي

أكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، ومسؤول مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، العمل على انجاز أعمال تطوير القرى والريف ضمن مبادرة حياة كريمة بشكل دقيق ووقت قياسي.وأوضح نائب محافظ الإسماعيلية، أن المبادرة تعمل حاليًا في 16 قرية و37 تابع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، وتشمل انشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء شبكات طرق حديثة وإعادة رصف الطرق المتهالكة، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي، وإنشاء مراكز شباب جديدة بجانب رفع كفاءة المراكز القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة، كما تشمل المبادرة صيانة وتشطيب وتسقيف أو إعادة بناء المنازل كلا على حسب حاجته.وشدد "عصام"، على ضرورة وصول الخدمات والدعم لمستحقيه، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية التي يجب توفرها لتحقيق اهداف مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة لمواطني مركز ومدينة القنطرة شرق.