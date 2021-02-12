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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية تبعث برسالة إلى مجلس الأمن عقب استهداف مطار أبها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:25 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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بعث مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لمطار أبها الدولي، مؤكدًا أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال مندوب المملكة في نص الرسالة: "بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف المندوب السعودي: "استهدف مطار أبها الدولي في 10 فبراير 2021، هجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية أدى إلى حريق في طائرة مدنية"، مؤكدًا أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي، وأردف: "تتخذ المملكة كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية".

وحذر مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، من أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، ستقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي.

ودعا "المعلمي"، مجلس الأمن، إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مطالبًا المجلس بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، الأربعاء، وقوع اعتداء إرهابي استهدف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.

وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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