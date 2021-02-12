الصين لم تسجل أي إصابات محلية بكورونا خلال 24 ساعة

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الجمعة، أن الصين لم تسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد أمس الخميس.وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الصين رصدت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وهي إصابات واردة من الخارج.وانخفضت الإصابات الجديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة لمرض كوفيد-19، إلى ثماني حالات من 16 في اليوم السابق، وشهدت الصين عودة ظهور المرض بشكل كبير في يناير، عندما ظهرت عدوى جماعية في إقليم خوبي، الذي يحيط ببكين.وانتشر المرض إلى إقليمي هيلونغجيانغ وجيلين في شمال شرق البلاد في أسوأ تفش في البلاد منذ مارس 2020، مما دفع إلى حزمة من الإجراءات الصارمة تضمنت الإغلاق في المناطق الأكثر تضررا للحد من انتشار الفيروس.