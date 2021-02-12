عيضة المنهالي يطرح «اصبر عليه» (فيديو)

شارك الفنان عيضة المنهالي، جمهور الوطن العربي بأغنية جديدة حملت عنوان "اصبر عليّه" بمناسبة عيد الحب، مجددًا تعاونه مع الشاعر رامي العبودي في كلمات الأغنية، ومع المايسترو ميثم علاء الدين للألحان والتوزيع الموسيقي.وأكد الفنان الإماراتي سعادته بهذا العمل المختلف والمميز من جميع الجهات، موضحًا أنه عمل يحمل فكرة جديدة في الكلمة والأسلوب الغنائي الذي أحب أن يقدمه للجمهور الخليجي والعربي الذي يكّن له كل محبة وتقدير، وتم توزيع الأغنية عبر جميع الإذاعات الإماراتية، والخليجية، والعربية.