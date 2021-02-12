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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أستراليا تطرح تشريعًا يلزم جوجل وفيسبوك بدفع مقابل للمحتوى الإخبارى

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:43 ص
جوجل
جوجل
وكالات
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قال مسئول كبير في الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل تشريعًا مهمًا يلزم شركتي جوجل وفيسبوك المملوكتين لألفابيت بدفع مبالغ للناشرين ومحطات الإذاعة والتليفزيون مقابل المحتوى.

والتشريع، الذي تقول جوجل إنه سيكون "غير قابل للتنفيذ"، سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من فيسبوك وجوجل دفع ثمن المحتوى الإخبارى.

ويحظى التشريع بمتابعة واسعة فى مختلف دول العالم.

وقالت الشركتان الأمريكيتان إنهما حاولتا إقناع أستراليا لتخفيف التشريع، إذ أجرى كبار المسئولين التنفيذيين من الشركتين محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وأطلقت جوجل الأسبوع الماضي منصة فى أستراليا تقدم أخبارًا دفعت الشركة مقابل الحصول عليها، وأبرمت صفقات تتعلق بالمحتوى مع الناشرين في محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضروري.

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