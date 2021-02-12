رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الشباب يطلق برنامج «الرياضة من أجل التنمية» فى شمال سيناء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:35 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
مصطفى دياب
طباعة
أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بمحافظة شمال سيناء، وبحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، برنامج الرياضة من أجل التنمية، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، لتدريب الفتيات على المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.

وقال وزير الرياضة خلال لقائه بمدربات البرنامج، إن الدولة نجحت في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الرياضة باتت واحدة من أهم المقومات التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التنمية، وذلك باعتبار الرياضة أمنا قوميا.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة منبثقة من استراتيجية بناء الإنسان، وتهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة لدى كل المصريين، من خلال عدد من المحاور أهمها المحور البدني، والمعرفي، والاجتماعي، والنفسي، مشيرًا إلى أن تلك المحاور تهدف إلى إيجاد وبناء جيل جديد قادر على العطاء والبناء والتنمية، وإخراج مواطن نافع لبلده ومجتمعه، وفي نهاية اللقاء قدم محافظ شمال سيناء، درع المحافظة للوزير، تكريمًا لجهوده المبذولة في تطوير قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة.

يشار إلى أن وزير الرياضة أطلق في فترة سابقة، البرنامج في محافظة القاهرة، معلنًا عن تدريب 19 ألف فتاة في محافظتي قنا وأسيوط، وأنه يجري تنفيذ البرنامج في 5 محافظات أخرى «جنوب سيناء، البحيرة، أسوان، القاهرة، الإسكندرية».

كما تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجية برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الفرصة للفتيات، وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 12-2-2021 فى مصر

توفي وهو يقول الشهادة.. تفاصيل آخر 5 دقائق في حياة علي حميدة

شاهد.. لحظة نزول الزيت من صورة العذراء بإحدى كنائس بورسعيد

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الفلبين تعيد فتح السينما والمعالم السياحية لإنعاش الاقتصاد

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الحكومة الباكستانية ترفع رواتب الموظفين 25% بعد احتجاجات

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

مسيرة لم تنجح وشائعات متواصلة.. أبرز قصص زواج الفنانات والشيوخ

الليلة.. حفل سيمفونى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

محمد العزب: الاحتلال العثمانى لم تشغله الحياة الثقافية فى مصر

رشا غانم: الأدب العثمانى هو مصرى فى الأصل