وزير الشباب يطلق برنامج «الرياضة من أجل التنمية» فى شمال سيناء

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بمحافظة شمال سيناء، وبحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، برنامج الرياضة من أجل التنمية، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، لتدريب الفتيات على المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.وقال وزير الرياضة خلال لقائه بمدربات البرنامج، إن الدولة نجحت في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الرياضة باتت واحدة من أهم المقومات التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التنمية، وذلك باعتبار الرياضة أمنا قوميا.وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة منبثقة من استراتيجية بناء الإنسان، وتهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة لدى كل المصريين، من خلال عدد من المحاور أهمها المحور البدني، والمعرفي، والاجتماعي، والنفسي، مشيرًا إلى أن تلك المحاور تهدف إلى إيجاد وبناء جيل جديد قادر على العطاء والبناء والتنمية، وإخراج مواطن نافع لبلده ومجتمعه، وفي نهاية اللقاء قدم محافظ شمال سيناء، درع المحافظة للوزير، تكريمًا لجهوده المبذولة في تطوير قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة.يشار إلى أن وزير الرياضة أطلق في فترة سابقة، البرنامج في محافظة القاهرة، معلنًا عن تدريب 19 ألف فتاة في محافظتي قنا وأسيوط، وأنه يجري تنفيذ البرنامج في 5 محافظات أخرى «جنوب سيناء، البحيرة، أسوان، القاهرة، الإسكندرية».كما تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجية برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الفرصة للفتيات، وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة