ارتفاع جديد لأسعار البنزين في تركيا

فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار البنزين بمقدار 11 قرشًا، ابتداءً من اليوم الجمعة، ولن تنعكس تلك الزيادة على أسعار المضخات.وحسب ما ذكرت صحيفة «يني تشاغ» التركية، فإن الزيادة التي تقدر بحوالي 11 قرشًا ستغطيها ضريبة الاستهلاك الخاصة، ولن تنعكس على سعر المضخات.وسيرتفع سعر لتر البنزين، أحد منتجات الوقود بمقدار 11 قرشًا، اعتبارًا من 12 فبراير 2021.