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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأمين وورد لاستقبال بعثة النادى الأهلى فى مطار القاهرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:26 ص
استقبال بعثة النادي
استقبال بعثة النادي الأهلي
مريم جبل وعمرو المزيدي
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شددت الأجهزة الأمنية وسلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول بعثة النادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية، بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

وأكدت المصادر أن الخدمات الأمنية استعدت لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني وتوفير حراسة لمرافقة أتوبيسات الفريق وتأمين خط السير، إلى جانب تقديم الورد لفريق النادي الاهلي احتفالًا بحصوله على الميدالية البرونزية.

شهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادًا لوصول بعثة النادي الأهلي، عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية، بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة وخط سير أتوبيسات اللاعيبة لتأمين وصولهم لواجهاتهم بأمان، وذلك تحسبًا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي، عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم الجمعة بعثة النادي الأهلي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3201 بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن فريق الأهلي توج بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

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