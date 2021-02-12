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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: سأعلن خطة الامتحانات بنفسي بعد العرض على لجنة الأزمات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:07 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انه سيقوم بعرض خطة الإعلان عن تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء دراسة الفصل الدراسي الثاني، بعد عرضها على لجنة إدارة الازمة بفيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

وشدد وزير التربية ووالتعليم، في تصريحات خاصة لـ " الدستور"، انه لم يتحدث لوسائل الإعلام منذ 2 يناير ماضي، منعا للبلبلة، وكشف أن هذا الأمر محل بحث مع أعلى مستويات في الدولة ولا يمكن التصريح بشيء الآن، مضيفا ولن نقول شيئا حتى نبحث الامر مع كل الجهات، وتابع قائلًا أتمنى الانتظار الى يوم الأحد أن شاء الله.

وأوضح وزير أنه سوف يعلن الخطة بنفسه كما اكد منذ أسابيع عن الموعد يوم 14 فبراير.

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