«طايع» يفتتح مسجدين في ميت غمر بالدقهلية

يفتتح الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بشلا-ميت غمر بمحافظة الدقهلية.ويحضر الإفتتاح الدكتور خالد صلاح، وكيل الوزارة لمحافظة الدقهلية، واللواء عمرو فكري، رئيس مدينة ميت غمر، والنائب أحمد الألفي، عضو مجلس الشعب.ويفتتح «طايع» أيضًا مسجد محجوب في طنبول الكبري، بمدينة السنبلاوين، حيث يؤدي صلاة الجمعة، ويدور موضوع الخطبة حول الصدق والصادقين.وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمى والفكرى للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.