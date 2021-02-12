ضمن الحملة القومية.. تحصين 107 آلاف رأس ماشية بالمنوفية منذ مطلع 2021

صرح الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه تم تحصين (107 ألف و26) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام منذ بدء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2021 وحتى أمس الخميس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأنه يتم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان بهدف إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد في تحضير جرعات التحصينات والعلاجات التي يتم توفيرها.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مؤكدًا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير كافة التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام للحد من انتشار الأمراض.