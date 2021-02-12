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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن الحملة القومية.. تحصين 107 آلاف رأس ماشية بالمنوفية منذ مطلع 2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:05 ص
تحصين آلاف رأس ماشية
تحصين آلاف رأس ماشية
ولاء القاضى
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صرح الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه تم تحصين (107 ألف و26) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام منذ بدء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2021 وحتى أمس الخميس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأنه يتم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان بهدف إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد في تحضير جرعات التحصينات والعلاجات التي يتم توفيرها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مؤكدًا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير كافة التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام للحد من انتشار الأمراض.
ضمن الحملة القومية.. تحصين 107 آلاف رأس ماشية بالمنوفية منذ مطلع 2021
ضمن الحملة القومية.. تحصين 107 آلاف رأس ماشية بالمنوفية منذ مطلع 2021
ضمن الحملة القومية.. تحصين 107 آلاف رأس ماشية بالمنوفية منذ مطلع 2021
ضمن الحملة القومية.. تحصين 107 آلاف رأس ماشية بالمنوفية منذ مطلع 2021
ضمن الحملة القومية.. تحصين 107 آلاف رأس ماشية بالمنوفية منذ مطلع 2021
ضمن الحملة القومية.. تحصين 107 آلاف رأس ماشية بالمنوفية منذ مطلع 2021

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