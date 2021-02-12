37 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية التركية

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 36.72 مليار دولار في العام الماضي، ما يقل عن توقع استطلاع أجرته رويترز لعجز 39 مليار دولار ومقارنة مع فائض 6.76 مليار دولار في العام السابق.وتكشف البيانات أن العجز في ديسمبر انكمش إلى 3.21 مليار دولار من 3.63 مليار دولار قبل شهر ومقارنة مع توقع الاستطلاع عند 3.7 مليار دولار.و ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا 16 %، في ديسمبر إلى 4.53 مليار دولار، ما يصل بعجز 2020 كله إلى نحو 50 مليار دولار، بارتفاع 69.1%.وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد قال معهد الإحصاءات التركي إن صادرات تركيا انخفضت 6.3% في الشهر الماضي، وارتفعت الواردات 4.3% مقارنة بديسمبر 2019.