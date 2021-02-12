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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بمجسمات.. «شبابيك» مبادرة لرفع الوعي الاثري للمكفوفين بالإسكندرية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:00 ص
مبادرة لرفع الوعي
مبادرة لرفع الوعي
هبه عويضه
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مبادرة «شبابيك» المقدمة من كريم احمد جابر، أحد أعضاء برلمان شباب الإسكندرية، في إطار تشجيع الدولة لتنفيذ المبادرات المجتمعية للشباب داخل مجتمعاتهم المحلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع، وفي اطار التعاون الفني بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، وتم تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الفرص المتكافئة والتنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، وذلك خلال الفترة من فبراير الى مارس، لدعم المبادرات الشبابية داخل مجتمعاتهم.

وقد تناولت المبادرة تنفيذ مجسمات لأهم الآثار وكان أول نموذج هو هرم سقاره المدرج والقيام بشرح المجسم للمكفوفين، ويقوم الشخص صاحب الإعاقة البصرية بتحسس المجسم للتعرف عليه وتخيل شكله وذلك بهدف رفع الوعي الأثري للمكفوفين عن طريق لمس مجسم أثري تم تنفيذه من خلال أعضاء المبادرة، وتم البدء بهرم سقاره المرج، وحضر هذه الورشه 15 من ذوى الإعاقة البصرية.

ومن جانبها عبرت الدكتور وكيلة وزارة الشباب والرياضة، عن سعادتها بمثل هذه المبادرات الخلاقة التى تخدم أبنائنا من ذوى الهمم، والتي تم تنفيذها بمركز النصر وبالتعاون بين إداره إعداد القادة ومكتب ذوى القدرات والهمم، وتستمر المبادرة خلال شهر فبراير حتى يستفيد منها أكبر عدد من متحدى الإعاقة البصريه، وتنفذ المبادره وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة.
بمجسمات.. «شبابيك» مبادرة لرفع الوعي الاثري للمكفوفين بالإسكندرية
بمجسمات.. «شبابيك» مبادرة لرفع الوعي الاثري للمكفوفين بالإسكندرية
بمجسمات.. «شبابيك» مبادرة لرفع الوعي الاثري للمكفوفين بالإسكندرية
بمجسمات.. «شبابيك» مبادرة لرفع الوعي الاثري للمكفوفين بالإسكندرية
بمجسمات.. «شبابيك» مبادرة لرفع الوعي الاثري للمكفوفين بالإسكندرية
بمجسمات.. «شبابيك» مبادرة لرفع الوعي الاثري للمكفوفين بالإسكندرية
بمجسمات.. «شبابيك» مبادرة لرفع الوعي الاثري للمكفوفين بالإسكندرية
بمجسمات.. «شبابيك» مبادرة لرفع الوعي الاثري للمكفوفين بالإسكندرية

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