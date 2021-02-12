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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الفالنتاين» في دار المسنين.. عجوزان بريطانيان يخططان لعيد الحب رقم 60

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:00 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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سلط موقع Metro الضوء على قصة حبة استثنائية، ممتدة على مدار 60 عامًا، جمعت بين بات وباري، العجوزين من مدينة لانكستر في بريطانيا.

وعرض الموقع في تقريره عن العاشقين المسنين، تفاصيل خططهما لعيد الحب، وهو احتفال سنوي يحرصان على تكراره.

يخطط بات وباري لعيد الحب، حيث يحتفلان به بطريقة مختلفة يسعدان بها، في وقت قد تكون الرومانسية آخر اهتمامات كل زوج وزوجة، ولكن تعاهد الحبيبان أن تصبح الرومانسية هى العهد بينهما مهما مرت السنين، الزوجان يعيشان معًا في دار رعاية ولم يفصحا عن اسمائهما الثنائية حفاظًا على عائلتهما.

ووفقًا لموقع Metro كلاهما من سكان بارك فيو السكنية في لانكستر، وعلى الرغم من كونهما متزوجين طوال العمر تقريبًا، إلا أن الزوجين لا يزالان مغرمين كما كانا عندما التقيا لأول مرة ويخططان للاحتفال يوم 14 فبراير بعشاء رومانسي ورقصة - أحد الأشياء المفضلة لديهما للقيام بهما معًا.

كانت "بات" أول من انتقل إلى دار الرعاية قبل بضع سنوات وكان رباطهما قويًا لدرجة أن باري كان يزورها يوميًا حتى يتمكن الزوجان من تناول الطعام معًا، في أوائل العام الماضي، انتقل باري - غير قادر على الابتعاد عن حبه - إلى المنزل نفسه، حيث يعيش الزوجان معًا الآن.

قالت باربرا ميدلتون، مديرة Park View Residential: "لم يكن باري مقيمًا في البداية، لكنه كان يأتي لتناول العشاء كل يوم لزيارة بات، التي كانت هنا لبعض الوقت"، فى ذكرى زواج بات وباري لعام 2019، عندما كانت الذكرى السنوية قبل بضع سنوات، كان لديهما عشاء فاخر للاحتفال به، أصبح باري بعد ذلك مقيمًا في أوائل العام الماضي، أحب باري وبات الرقص في شبابهما وكانا يرتديان ملابس منتظمة ويذهبان للرقص معًا، على الرغم من تقدمهما في السن، لا يزال الزوجان، وكلاهما من السكان المحليين المعروفين في Morecombe حيث عاشا لسنوات، يستمتعان بالرقص حتى يومنا هذا، وغالبًا ما يتباهيان بانتقالهما إلى السكان الآخرين.

للأسف، بسبب جائحة الفيروس التاجي وخطر تعرضهما لفيروس كورونا، لم يتمكنا من تلقي زيارات من الأسرة بسبب القيود، ومع ذلك، لم يمنع ذلك امرأة محلية من جلب القليل من الفرح والحب لهما قبل عيد الحب، فهما سعيدان بقضاء عيد الحب معًا ويأملان في المزيد في المستقبل

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