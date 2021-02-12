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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعلن تدمير 50 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:00 ص
حزب العمال الكردستاني
حزب العمال الكردستاني شمال العراق
هدير سند
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن الضربات الجوية، شمالي العراق، دمرت 50 هدفا لتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، منها مستودعات أسلحة ومراكز قيادة، نقلا عن تلفزيون "تي آر تي" عربي.

وأكدت وزارة الدفاع التركية القضاء على 33 عنصرا، بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني، وكشفت عن مشاركة أكثر من 40 طائرة حربية ومسيرة في العملية.

وعقب العملية الجوية الواسعة، بدأت المروحيات في نقل عناصر القوات البرية التركية إلى المنطقة.

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