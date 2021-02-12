تركيا تعلن تدمير 50 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن الضربات الجوية، شمالي العراق، دمرت 50 هدفا لتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، منها مستودعات أسلحة ومراكز قيادة، نقلا عن تلفزيون "تي آر تي" عربي.وأكدت وزارة الدفاع التركية القضاء على 33 عنصرا، بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني، وكشفت عن مشاركة أكثر من 40 طائرة حربية ومسيرة في العملية.وعقب العملية الجوية الواسعة، بدأت المروحيات في نقل عناصر القوات البرية التركية إلى المنطقة.