16 مصابا في إعصار ضرب مدينة «تشيشمي» التركية

ضرب إعصار بلدة على ساحل بحر إيجة التركي، مخلفًا آثار دمار، كما أدى لإصابة 16 شخصًا، وفقا لسكاي نيوز.وقع الإعصار في ساعة متأخرة من مساء الخميس في منتجع تشيشمي، على بعد نحو 90 كيلومترا غربي مدينة إزمير.وقال مصادر تركيه إن الإعصار اقتلع أشجارا، وأزال الأسقف، وأزاح سيارات وانقلبت أربعة قوارب على الأقل.وكانت المنطقة الأشد تضررا هي موقع بناء فيلات صيفية، حيث سقطت الرافعة وانقلبت حاوية يشغلها عمال البناء.وأفادت المصادر أن 16 عاملًا أصيبوا بجروح، من بينهم عامل نقل إلى المستشفى بكسر في الساق.كما تسببت الرياح القوية والعاصفة بأضرار في بلدة أورلا القريبة، ودمرت مئات الصوبات التجارية.