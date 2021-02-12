نائب يطالب «الصحة» بحل أزمة الأكسجين بمستشفى السادات بالمنوفية

طالب النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنظرة لمستشفى السادات العام بالمنوفية لأنها تعانى من أزمة نقص أكسجين في ظل جائحة كورونا، وتحتاج إلى سرعة التدخل لحل الأزمة، مشيرًا إلى أنه لابد من معاينة شبكة الغازات بالمستشفى وتشكيل لجنة هندسية من الوزارة للمعاينة وإعداد تقرير للخروج من هذه الأزمة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.وقال «أبوزيد»، إن مستشفى السادات يُعاني من نقص الأكسجين وعدد الأسرة بها 68 سريرًا داخليًا، بالإضافة إلى 5 أسرة عناية مركزة، حيث قام متبرع بشراء خزان أكسجين بقوة 7000 لتر أكسجين سائل، لمواجهة فيروس كورونا والقضاء على أزمات الأكسجين بالمستشفى، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية لمواجهة هذه الجائحة وبالفعل تم تركيبه.وطالب النائب أحمد أبو زيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة التدخل لحل أزمة شبكات الغاز بالمستشفى، وعمل الإجراءات اللازمة من إحلال وتجديد للشبكة في ضوء الاهتمام والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.