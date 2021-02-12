«سياحة البرلمان» تهنئ الأهلى ببرونزية مونديال الأندية: إنجاز مستحق

وجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التهنئة للنادى الأهلى لفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية والمقامة بقطر بعد تغلبه، أمس، على فريق بالميراس البرازيلي بركالات الجزاء.وأشادت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب بالروح العالية التي تمتع بها فريق النادى لأهلى وأداء اللاعبين المشرف، وحرصهم على إسعاد جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير المستحق، بما يعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها الشعب المصري.كما وجهت النائبة نورا على التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفنى والإدارى وجميع اللاعبين وجماهير النادى بهذا الإنجاز الكبير الذى يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية.