البحرين تشيد بدور مصر في حفظ الأمن القومي العربي

أعرب وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، عن اعتزازه وتقديره للعلاقات المصرية- البحرينية الراسخة لما تتسم به من قوة ومتانة، في ظل توجيهات عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي مع نظيره المصري سامح شكري، على هامش انعقاد منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثينا بجمهورية اليونان، أمس، حيث بحث الجانبان عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.وأشاد الزياني بالدور البارز الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية.من جانبه، أكد سامح شكري على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيدًا بما وصلت إليه علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين من تطور ونماء على كافة الأصعدة.