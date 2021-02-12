محامو ترامب يبدأون مرافعاتهم للدفاع عن موكلهم اليوم

من المقرر أن يبدأ محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرافعاتهم، اليوم الجمعة، للدفاع عن موكلهم.وكان المدعون العامون الديمقراطيون قد اختتموا، أمس الخميس، مرافعاتهم في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ بمطالبتهم أعضاء المجلس المئة بإدانة الرئيس السابق بتهمة تحريضه أنصاره على الاعتداء على مبنى الكونجرس في يناير الماضي.من جانبه، قال النائب جو نيجوز، أحد أعضاء فريق الادعاء الذي شكله مجلس النواب للترافع ضد ترامب في مجلس الشيوخ، "نطلب منكم بتواضع أن تدينوا الرئيس ترامب بجريمة هو مذنب بها بقوة، وتابع لأنكم إذا لم تفعلوا، أو إذا تظاهرنا بأن هذا الأمر لم يحدث أو الأسوأ من ذلك، إذا تركنا الأمر يمر من دون محاسبة فمن ذا الذي بإمكانه أن يقول إن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى؟".وفي اليوم الثالث من المحاكمة، قدم الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب الذين يمثلون الادعاء عدة أمثلة عن أفعال ترامب قبل الهجوم لتوضيح نواياه، ومنها عندما دعا مؤيديه إلى الذهاب إلى مبنى الكابيتول، والقتال بضراوة خلال انعقاد الكونجرس للتصديق الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر 2020.وقال جيمي راسكين، مدير فريق الديمقراطيين في المحاكمة، "لم يكن ما حدث يوم السادس من يناير تحولا مفاجئا، عن سلوك طبيعي ملتزم بالقانون وبنهج سلمي بل كان أسلوب ترامب الأساسي".وقالت النائبة الديمقراطية ديانا ديجيتي، لمجلس الشيوخ، إنه عندما وجهت السلطات تهما جنائية لعدد ممن اقتحموا الكونجرس، أكد هؤلاء أنهم كانوا يعتقدون أنهم ينفذون أوامر ترامب في ذلك اليوم، وطلب الرئيس منهم أن يكونوا هناك، لذلك فقد ظنوا حقا أنهم لن يتعرضوا لعقاب".ولن يتمكن الديمقراطيون على الأرجح من حشد العدد المطلوب لإدانة ترامب وحرمانه من تولي أي منصب عام مجددا، نظرا لأن ستة جمهوريين فقط انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو لصالح المضي في المحاكمة، وتحتاج الإدانة إلى موافقة ثلثي أضاء المجلس وهو ما يعني تأييد 17 عضوا جمهوريا على الأقل.وركزت الأيام الثلاثة الأولى من محاكمة ترمب على خطابه الناري لمؤيديه في الأسابيع التي سبقت هجوم السادس من يناير، عندما ادعى ترامب أن هزيمته الانتخابية على يد جو بايدن كانت نتيجة تزوير وأن الحشود بحاجة إلى القتال ووقف السرقة.