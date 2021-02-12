رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية البيلاروسية: لقاء مرتقب بين بوتين ولوكاشينكو خلال فبراير

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:46 ص
بوتين ولوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، عن الاتفاق على عقد اجتماع بين الرئيسين ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، إنه "من المقررعقد اجتماع بين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في نهاية فبراير حيث ستتم مناقشة قضايا محددة تتعلق بزيادة التنسيق والتكامل بين مينسك وموسكو".

وأضاف ماكي أن "مثل هذا الاجتماع مخطط ويجري العمل عليه في الوقت الحالي ومن المعتزم عقده نهاية الشهر الحالي"، مضيفا أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي خصوصا ما يحدث مؤخرًا في بلادنا.

وأوضح أن الرئيسين سيكون لديهما أشياء يتحدثان بها وأن هناك قضايا مشتركة ومحددة على طاولتهما فيما يتعلق بتعميق التكامل بين الدولتين".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

شقيق الفنان علي حميدة: أخي نطق الشهادتين ورحل

توفي وهو يقول الشهادة.. تفاصيل آخر 5 دقائق في حياة علي حميدة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

الفلبين تعيد فتح السينما والمعالم السياحية لإنعاش الاقتصاد

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

مسيرة لم تنجح وشائعات متواصلة.. أبرز قصص زواج الفنانات والشيوخ

الليلة.. حفل سيمفونى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

محمد العزب: الاحتلال العثمانى لم تشغله الحياة الثقافية فى مصر

رشا غانم: الأدب العثمانى هو مصرى فى الأصل