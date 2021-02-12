الخارجية البيلاروسية: لقاء مرتقب بين بوتين ولوكاشينكو خلال فبراير

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، عن الاتفاق على عقد اجتماع بين الرئيسين ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية شهر فبراير الجاري.وقال وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، إنه "من المقررعقد اجتماع بين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في نهاية فبراير حيث ستتم مناقشة قضايا محددة تتعلق بزيادة التنسيق والتكامل بين مينسك وموسكو".وأضاف ماكي أن "مثل هذا الاجتماع مخطط ويجري العمل عليه في الوقت الحالي ومن المعتزم عقده نهاية الشهر الحالي"، مضيفا أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي خصوصا ما يحدث مؤخرًا في بلادنا.وأوضح أن الرئيسين سيكون لديهما أشياء يتحدثان بها وأن هناك قضايا مشتركة ومحددة على طاولتهما فيما يتعلق بتعميق التكامل بين الدولتين".