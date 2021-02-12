«اسأل المحافظ» مبادرة للتواصل الفعال بين المواطن والمسؤول بمطروح

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مبادرة "إسأل المحافظ"، وذلك حرصا على التواصل والتفاعل المستمر مع جميع المواطنين فى جميع أنحاء المحافظة والرد على استفساراتهم وأسئلتهم فى المجالات المختلفة مباشرة والتى تهم الشأن والمصلحة العامة.جاء ذلك لتعزيز الشفافية والمصداقية والتواصل الفعال بين المواطن والمسؤول، وذلك عبر خلال منصة حوارية وتجميع الاسئلة الواردة من خلال الرابط الاليكترونى، https:forms.gleuUtdyttseVK8PEgD8 تحت عنوان " المواطن يسأل والمحافظ يجيب".وبعد تجميع الأسئلة يقوم محافظ مطروح بالرد عليها مصورة أو من خلال صفحة محافظة مطروح الرسمية، على أن يبدأ تلقى الأسئلة والمقترحات من أول الشهر والرد عليها فى نهاية الأسبوع الثالث من كل شهر.ويبدأ تلقي الأسئلة خلال شهر فبراير الى يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021 وسيجيب محافظ مطروح بنفسه على الأسئلة والمقترحات الواردة أو من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.