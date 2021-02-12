الحماية المدنية تمنع وقوع كارثة فى مصر الجديدة

نجح رجال الحماية المدنية في منع كارثة بمنطقة مصر الجديدة، حيث فوجئ سكان عقار باندلاع النيران في إحدى الشقق، ليبادروا فورًا بالاتصال بالشرطة.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، صباح اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد نشوب حريق شقة سكنية فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية، والتعامل بحرفية مع الحريق، ومنع امتداده لباقى أجزاء العقار والوحدات السكنية المجاورة، وتم التعامل معه والسيطرة على الحريق بعدما تمت محاصرته وإخماده بالكامل.وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي أمرت النيابة العامة في شمال القاهرة، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق اندلع بشقة سكنية فى مصر الجديدة، دون وقوع أى إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات، ومعرفة أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.