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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية إلى الإسكندرية.. الأحد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:39 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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كشفت مصادر كنسية مطلعة، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يبدأ زيارته الرعوية إلى الإسكندرية يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأضافت المصادر الكنيسة خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور "؛ أنه خلال الزيارة يدشن لبابا تواضروس كنيستي السيدة العذراء مريم والأنبا موسي الأسود وكنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية.

وتعد هذة الزيارة الثانية للبابا تواضروس الثاني إلى الإسكندرية خلال عام 2021؛ حيث ترأس في يناير الماضي صلوات عيد الغطاس المجيد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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