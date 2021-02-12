الولايات المتحدة تسجل 103 آلاف و306 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 103 ألأف و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 27 مليونا و390 ألفا و465 حالة.وأفادت البيانات التي نشرتها الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - بأنه تم أيضا تسجيل 3 آلاف و724 حالة وفاة متأثرة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 475 ألفا و291 حالة.يذكر أنه تم توزيع 68 مليونا و285 ألفا و575 جرعة على الأقل من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم إعطاء 46 مليونا و390 ألفا و270 تطعيما على الأقل للمواطنين حتى الآن، وفقا لما أعلنته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.