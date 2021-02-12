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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من المنصورة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:38 ص
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم من مسجد النصر بمدينة المنصورة، بمرافقة محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وذلك بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

وتكون خطبة الجمعة اليوم عن حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين، وشددت الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمى والفكرى للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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