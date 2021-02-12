لائحة «الشيوخ» تحظر على الصحفيين حضور جلسات اللجان

تناقش الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.ونصت اللائحة على أن جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة.ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس.