وزير الخارجية العراقى ونظيره البحريني يبحثان مخرجات قمة العلا

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره البحريني، عبداللطيف الزياني، العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تبادل الدعم على الصعد كافة.وذكر مكتب وزير الخارجية العراقي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الأخير التقى وزير خارجية مملكة البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط المنعقد في العاصمة اليونانية أثينا.وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا إلى مخرجات قمة العلا، وما تحمله من نتائج على وحدة مجلس التعاون الخليجي، وانعكاسات ذلك إيجابا على المصالح العربية المشتركة، كما ناقشا آخر التطورات على مستوى المنطقة وكيفية التنسيق حول أهم القضايا المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة وضرورة الأخذ بالمبادرات الواقعية، المفضية إلى تكريس التوازن بما يضمن مصالح جميع الأطراف في المنطقة.وأشار البيان إلى أن الجانبين تباحثا بشأن أهم القرارات التي رشحت عن الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على المستوى الوزاري، وأكدا أن اجتماع الجامعة التشاوري كان خطوة مهمة، في سبيل تغيير أُسس العمل في الجامعة، كما أكد أن الخروج من حالة الصراع تحتاج لمزيد من التنسيق.