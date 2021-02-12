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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للمرأة» يشارك في الاحتفال بتخريج مشروعات الشركات الناشئة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:36 ص
مايا مرسى
مايا مرسى
محمد الشريف
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شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة مساء أمس فى الاحتفال بتخريج عدد جديد من الشركات الناشئة فى مجال الأعمال الذى نظمته حاضنة أعمال كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ( FEPS BI Demo Day ) وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى كلمتها قدمت الدكتورة مايا مرسى التهنئة بتخريج 14 مشروع من مشروعات الشباب والتى تشمل مجالات عمل جديدة منها التسويق والتجارة الإلكترونية ومجال الإتصالات، وأعربت عن سعادتها بوجود 7 مشروعات أى 50% من هذه المشروعات تقودهن شابات ناجحات، وقالت إن المرأة المصرية استطاعت الدخول فى مجالات عمل جديدة، ذلك أن حاضنة الأعمال لها دور متميز فى الإصرار على تحقيق النجاح لمشروعات الشباب الجديدة، مضيفة أنه كلما تغيرت نظرة المجتمع للمرأة كلما استطعنا أن نصل بها لمجالات عمل جديدة وبالتالى نستطيع تحقيق التمكين الاقتصادى.

وأكدت على أن أهم العوامل التى تساعد السيدات على النجاح الإصرار على تحقيق النجاح، وأهمية الإستمرار فى التعليم، ومساعدة السيدات على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة والمنزل حتى تستطيع تحقيق التوازن النفسى للإستمرار فى العمل، وقدمت نصيحة لكل السيدات بأن تساهم فى مساعدة غيرهن من السيدات الأخريات لأن النساء هن الأكثر قدرة على فهم احتياجات غيرهن، وناشدت الرجال باستمرار مساندة السيدات ومساعدتهن حتى يستطعن الاستمرار فى هذا المجال.

شارك فى الاحتفالية المعهد المصرفى الدولى، والمجلس الدولى للمشروعات، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
«القومي للمرأة» يشارك في الاحتفال بتخريج مشروعات الشركات الناشئة
«القومي للمرأة» يشارك في الاحتفال بتخريج مشروعات الشركات الناشئة
«القومي للمرأة» يشارك في الاحتفال بتخريج مشروعات الشركات الناشئة
«القومي للمرأة» يشارك في الاحتفال بتخريج مشروعات الشركات الناشئة

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