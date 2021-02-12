فحص 600 مواطن في قافلة «نور حياة» بالمنوفية (صور)

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم فحص (600) مواطن من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الثالثة والعشرون بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.وأوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بأن القافلة الثالثة والعشرون استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفًا بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية لاستهدافها في المقام الأول بناء الإنسان المصري وتقديم الخدمات الطبية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مشيدًا بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.