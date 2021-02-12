زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محافظة كارابوك التركية

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر للزلازل، إحدى مدن محافظة كارابوك التركية، صباح اليوم الجمعة، على بعد 77 كيلو مترًا شرق المحافظة.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الزلزال وقع على عمق 7 كيلو مترات من الأرض، وشعر به سكان المناطق المحيطة، فيما لم ترد أي معلومات عن خسائر مادية أو بشرية.وتعيش تركيا هذه الأيام مأساة مع وقوع العديد من الزلازل العنيفة أشهرها زلزال مدينة إزمير، الذي تبعته مئات الهزات الارتدادية، ما أسفر عن سقوط عشرات المباني، فضلًا عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض.