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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة أمريكية: الديمقراطيون يطالبون بإدانة ترامب خشية تكرار العنف

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:34 ص
ترامب
ترامب
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أكد ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ضرورة إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في تهمة "تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس" لئلا تتكرر مثل هذه الأحداث ولردع الرؤساء في المستقبل عن إثارة تمرد ضد الحكومة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الجمعة عن ديمقراطيي مجلس النواب الذين يسعون لإدانة ترامب، قولهم إن الرئيس الأمريكي السابق كان يعلم بأن كلماته قد تحرض على العنف وبأن مثيري الشغب يعتقدون بأنهم كانوا يتصرفون بناءً على توجيهاته عندما اقتحموا مبنى الكونجرس.

وقدم النواب الديمقراطيون مقاطع فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يختتمون حججهم بأن الرئيس الأمريكي السابق ارتكب فعلًا يستوجب عزله.

في اليوم الثالث من محاكمة عزل ترامب، عرض ديمقراطيو مجلس النواب على هيئة المحلفين أحداث 6 يناير من منظور الغوغاء الغاضبين، قائلين إن كلمات تحدث بها مثيرو الشغب قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكونجرس أظهرت أنهم نفذوا الهجوم بناء على تعليمات ترامب.

وأكد مديرو فريق الديمقراطيين في المحاكمة ضرورة إدانة ترامب كي لا تتكرر مثل هذه الأحداث ولردع الرؤساء في المستقبل عن إثارة تمرد ضد الحكومة.

وانتقد ديفيد شوين، أحد محامي ترامب، مديري مجلس النواب الديمقراطيين لعرضهم مقاطع فيديو وأدلة أخرى تتضمن استشهاد مثيري الشغب بترامب في الاعتداء على مبنى الكونجرس.

وقال شوين للصحفيين "أعتقد أنه أمر مسيء، بصراحة تامة"، مضيفا أن عرض الديمقراطيين كان بمثابة "قطعة ترفيهية" إذ لم ينجح المديرين في ربط العنف بترامب أو إثبات التحريض وأن الواقع كان أكثر ضبابية مما أقر به الديمقراطيون.

وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون قد وجه في 13 يناير تهمة التحريض على التمرد للرئيس الجمهوري السابق المنتهية ولايته في 20 يناير.

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