روسيا تسجل 15 ألف إصابة و507 وفيات جديدة بكورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 15 ألفًا و89 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4 ملايين و42 ألفًا و837 إصابة.وجاء في بيان مقر العمليات وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 15 ألفًا و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في 83 إقليمًا في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 4 ملايين و42 ألفًا و837.وأشار المقر إلى تسجيل 507 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 79 ألفًا و194 شخصًا.