وزير التنمية الألمانى يستنكر ارتفاع عدد الأطفال المجندين بالنزاعات

دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر، إلى توفير المزيد من الحماية للأطفال الذين يُجرى تجنيدهم كمقاتلين في النزاعات المسلحة.وقال "مولر" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال، اليوم الجمعة، "الجنود الأطفال ضحايا وليسوا جناة، إنهم بحاجة إلى مخرج وحماية ومدارس، لا إلى بنادق"، مضيفًا أنه بحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن هناك نحو 250 مليون طفل تجبرهم جماعات مسلحة على ارتكاب أعمال عنف عبر تجنيدهم في نزاعات، وقال: "العديد منهم يتعرض للإيذاء الجنسي، هؤلاء الأطفال يعانون من أكثر أشكال عمالة الأطفال إجرامية".وذكر "مولر" أن أزمة فيروس كورونا المستجد تفاقم الوضع، مشيرًا إلى أنه بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإن هناك نحو 24 مليون طفل لم يعودوا إلى مدارسهم ويتم استغلاهم، إما في العمل أو في النزاعات.