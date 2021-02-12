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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحليل بلومبرج: نقص العمالة يهدد آمال بوتين في إنعاش الاقتصاد الروسي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:27 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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تصطدم آمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عودة اقتصاد روسيا إلى النمو بسرعة بعقبة خطيرة وهي انكماش القوة العاملة في روسيا.

ويعاني أصحاب العمل وبخاصة في قطاع التشييد لإيجاد الأعداد الكافية من العمال المطلوبين لشغل الوظائف الخالية، لأن القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد قلصت أعداد العمالة المهاجرة في البلاد.

واضطرت الشركات من مختلف المجالات بدءا من تعدين الذهب، إلى تشييد المباني لزيادة الأجور لجذب العمالة المحلية.

وبحسب المسح الذي أجراه اتحاد شركات التشييد في روسيا، رفع نحو نصف هذه الشركات أجور العمال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندريه ريابنسكي رئيس مجلس إدارة شركة "إم.آي.سي جروب" للتشييد ومقرها في العاصمة الروسية موسكو قوله إن الشركة زادت الأجور بنسبة 15% في المتوسط وهو ما ساعدها في جذب العمال.

وأضاف ريابنسكي "كنا نواجه صعوبة في إيجاد العمالة المدربة قبل الجائحة، ولكن الأمر ازداد صعوبة الآن".

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