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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العالمي للسفر والسياحة»: القيود الجديدة تسبب ضررًا أكبر للاقتصاد البريطاني

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:25 ص
المجلس العالمي للسفر
المجلس العالمي للسفر والسياحة
فاتن غلاب
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كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة "WTTC"، أن أحدث الأبحاث التي أجرها مركز التجارة العالمي أكدت أن القيود المستمرة على السفر والحجر الصحي الشامل قد أدت إلى تكبد المملكة المتحدة خسائر أكبر في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعديد من نظيراتها الأوروبية التي لديها حواجز أقل صرامة.

وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "إن هذه الإجراءات المستمرة والمدمرة والمكلفة لها تأثير اقتصادي كبير.. في الوقت الذي يواصل العالم معركته ضد COVID-19.

المجلس يشعر بالقلق من أن دولًا مثل المملكة المتحدة، التي فرضت الحجر الصحي الشامل الضار وتعاني من خسائر أكبر ولقد دعا المجلس حكومة المملكة المتحدة إلى تقديم اختبار شامل وسريع وفعال من حيث التكلفة لخطة المغادرة والوصول لعدة أشهر، والتي من شأنها تجنب مخاطر الإرسال الإضافي مع تمكين التنقل. خاصة وأن تأثير التغيير المستمر للسياسات على الاختبار والحجر الصحي ووضع البلدان في ما يسمى "المناطق الحمراء" عالية الخطورة سيعرض للخطر عودة قطاع يساهم بنحو 200 مليار جنيه إسترليني سنويًا في اقتصاد المملكة المتحدة.

لذلك يرحب WTTC بالاختبار الشامل لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة، لكننا نشعر بالقلق من أن المملكة المتحدة قد تواجه ارتفاعًا حادًا في العودة إلى عافية الاقتصاد الكامل ما لم يتم وضع استراتيجية خروج واضحة لاستعادة التنقل الدولي. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تواجه خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -10٪ في عام 2020، في حين أن ألمانيا، التي فرضت حواجز سفر ضارة وغير ضرورية أقل بينما كانت أسرع في تنفيذ اختبارات واسعة النطاق، ستخسر -5.3٪ فقط.

تشير البيانات إلى أن أحدث سياسة حكومية في المملكة المتحدة لإدخال نظام اختبار ثلاثي جديد، وحجر صحي لمدة 10 أيام لجميع الوافدين إلى المملكة المتحدة، يمكن أن يسبب ضررًا أكبر للاقتصاد البريطاني، وتقول WTTC إن القيود المفروضة على السفر والتنقل كانت عاملًا مهمًا في التسبب في إصابة اقتصاد المملكة المتحدة بضعف ضعف العديد من جيرانها الأوروبيين.

بينما كانت المملكة المتحدة تغير سياساتها وقيودها باستمرار، كانت دول مثل ألمانيا أكثر اتساقًا مع السياسات ؛ أسرع في تنفيذ برنامج اختبار ضخم، والذي شهد عزل الحالات والتحكم فيها في وقت أبكر بكثير من المملكة المتحدة وتمكين التنقل. 

علاوة على ذلك، فرضت المملكة المتحدة قيودًا على الحجر الصحي على الأشخاص المسافرين من دول رئيسية مثل فرنسا وإسبانيا واليونان وغيرها، بينما أبقت ألمانيا الحدود مفتوحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصيف.

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