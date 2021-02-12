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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طوارئ في المرور بسبب الشبورة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:39 ص
طوارئ في المرور
طوارئ في المرور بسبب الشبورة
مريم جبل وعمرو المزيدي
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رفعت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات، لتجنب آثار الشبورة وقياس مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات ومواجهة الطقس السيئ.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، ولن يتم إغلاق أى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

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